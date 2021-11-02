İsmail Balaban sevgilisi İlayda Şeker'in Instagram'daki seksi pozlarını kaldırttı!

TV('de yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, annesinin 'Yılan' dediği nişanlısı Gamze'den ayrıldıktan sonra programın bir başka yarışmacısı olan İlayda Şeker'le aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan İlayda Şeker, sosyal medya hesabından cesur pozlarını sildi. İddialara göre, Şeker'in cesur pozlarını kıskanan İsmail Balaban, söz konusu fotoğrafları silmesini rica etti.