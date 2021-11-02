İsmail Balaban sevgilisi İlayda Şeker'in Instagram'daki seksi pozlarını kaldırttı!
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban yeni sevgilisi İlayda Şeker'in Instagram'daki tüm cesur pozlarını sildirdi.
TV('de yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, annesinin 'Yılan' dediği nişanlısı Gamze'den ayrıldıktan sonra programın bir başka yarışmacısı olan İlayda Şeker'le aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan İlayda Şeker, sosyal medya hesabından cesur pozlarını sildi. İddialara göre, Şeker'in cesur pozlarını kıskanan İsmail Balaban, söz konusu fotoğrafları silmesini rica etti.
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşadığını geçtiğimiz günlerde yayınladıkları bir video ile gözler önüne sermiş oldu!
Sosyal medyadaki cesur pozlarıyla sık sık gündeme İlayda Şeker, İsmail Balaban ile aşkını ilan ettikten sonra, iddialı paylaşımlarını sildi.
Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre İlayda Şeker'in cesur pozlarını silmesinin nedeni olarak İsmail Balaban gösteriliyor. Balaban'ın sevgilisinin profilinde yer alan görüntüleri fazla cesur bularak kıskançlık yaptığı iddia edildi. İsmail Balaban'ın ricası üzerine Şeker, profilinde bulunan iddialı fotoğrafları kaldırdı.