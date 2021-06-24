İsmail Balaban ikizi kimdir Survivor İsmail anne ve babası

Yarışmanın ilk bölümlerinden bu yana iddiasını her zaman ortaya koyan ve finalist koltuğuna oturacağım diyen güreşçi İsmail Balaban 33 yaşında ve aslen Antalyalı. Kendisi gibi güreşçi olan ikizi Turan Balaban ile birlikte birçok güreş müsabakasına çıkan İsmail Balaban hakkında merak edilenler...