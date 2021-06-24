İsmail Balaban ikizi kimdir Survivor İsmail anne ve babası
Survivor 2021 büyük final için geri sayım başladı, heyecan dorukta. Bu akşam yarı finale kalan 4 isimden biri de 2 kez başpehlivan olan İsmail Balaban oldu. Yarışmanın ilk bölümlerinden bu yana özel hayatı da merak edilen İsmail Balaban kaç yaşında, aslen nereli, ikizi ve ayrıldığı nişanlısı kimdir?
Survivor 2021 büyük final için geri sayım başladı. Büyük finale artık günler kaldı. 2 finalistin belli olacağı Survivor yarı finali bu akşam belli olacak ve 2 yarışmacı Survivor büyük finale veda edecek. Yarı finale adına yazdıran yarışmacılardan biri de İsmail Balaban oldu.
Yarışmanın ilk bölümlerinden bu yana iddiasını her zaman ortaya koyan ve finalist koltuğuna oturacağım diyen güreşçi İsmail Balaban 33 yaşında ve aslen Antalyalı. Kendisi gibi güreşçi olan ikizi Turan Balaban ile birlikte birçok güreş müsabakasına çıkan İsmail Balaban hakkında merak edilenler...
İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Bölümü’nü bitiren İsmail Balaban, kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.