İşler tersine döndü! Kiracısı evden çıkmayınca ev sahibi sokakta kaldı
Karabük'te eşinden boşanan ev sahibi bir adam kiracısı evden çıkmayınca sokakta kaldı. Ev sahibi, kiracısının kapının önüne koyduğu koltukta uyuyor.
Karabük’te 3 ay önce eşinden boşanan Yılmaz Kanca (59) isimli vatandaş, Soğuksu mahallesindeki babadan kalma dairesine yerleşmek için 6 ay öncesinden kiracısına çıkması için noter üzerinden ihtar çekti.
Çektiği ihtara rağmen kiracısını evinden çıkaramayan Kanca, önce kendine ait araçta ardından ise kiracının kapısının önüne koyduğu koltukta yaşamaya başladı.
Yüzde 60 engelli olan Yılmaz Kanca (59) 3 ay önce eşinden ayrıldığını belirterek, “Soğuksu’da bulunan ve babasından kalma dairede oturan kiracıma 6 ay öncesinden noterden ihtar çekmeme rağmen kiracı çıkmamakta ısrar ediyor."
"Bu sistemin çarpıklığında ev sahibi dışarda kiracı içerde. 2 bin liraya bana ders veriyor. 6 Haziran’da boşandım ve o günden beri dışarı da kalıyorum. Arabamda ve zaman zaman kardeşlerime gidiyordum."