İslam'a iğrenç saldırı! Kuran sayfalarını yırtıp klozetin üzerine koydular

Hessen eyaletinin Kassel kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kassel Merkez Cami Derneği Başkanı Seyfettin Eryörük, camilerinde cemaatin olmadığı saatlerde taşlı saldırı yapıldığı ve camların kırıldığını ifade etti.