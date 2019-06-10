İslam'a iğrenç saldırı! Kuran sayfalarını yırtıp klozetin üzerine koydular
Almanya’da hafta sonu iki farklı camiye saldırı gerçekleştirildi. Bremen kentindeki Rahman Camisi'nde yaklaşık 50 Kur'an-ı Kerim tahrip edilirken, Kassel'deki Merkez Camisi'ne de taşlı saldırıda bulunuldu.
Hessen eyaletinin Kassel kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kassel Merkez Cami Derneği Başkanı Seyfettin Eryörük, camilerinde cemaatin olmadığı saatlerde taşlı saldırı yapıldığı ve camların kırıldığını ifade etti.
Eryörük, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, olayın sorumlularının en kısa sürede yakalanmasını istedi. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da sosyal medya hesabı Facebook tan yaptığı açıklamasında, ''Kassel DİTİB Merkez Camisi’ne bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınıyor, emniyet makamlarından saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Bremen'deki camide Kur'an-ı Kerimler yırtıldı
Bremen'de yönetiminde daha çok Afgan ve Pakistanlıların bulunduğu Rahman Camisi'nde ise yaklaşık 50 Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı ve bazılarının da tuvalete atıldığı belirtildi.
Çirkin saldırı nedeniyle Bremen'de yaşayan Müslümanlar sosyal medya aracılığı ile üzüntüleri ve tepkilerini paylaştılar.Daha önceki yıllarda yine aynı camiye terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı yapılmış olayın fail ya da failleri yakalanamamıştı.