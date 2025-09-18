İslam NATO'su teklif edilmişti! Ne kadar güçlüler? Hangi ülkeler katılacak?

İSLAM DÜNYASINDAN ORTAK SAVUNMA ÖNERİSİ!

Son yıllarda yaşanan bölgesel krizler, terör tehdidi ve küresel güç dengelerindeki değişim, İslam ülkeleri arasında askeri iş birliği ihtiyacını daha görünür hale getirdi. Bu bağlamda, "İslam NATO’su" olarak adlandırılan bir savunma ittifakı fikri, hem siyasi hem de stratejik düzeyde giderek daha fazla tartışılıyor.

Ortak bir askeri yapı, sadece güvenlik değil, aynı zamanda diplomatik ve ekonomik dayanışma açısından da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.