İslam NATO'su teklif edilmişti! Ne kadar güçlüler? Hangi ülkeler katılacak?
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslam NATO'su önerisi geniş yankı uyandırdı. Peki kurulması durumunda hangi ülkeler katılacak? İşte İslam ordusunda olan ülkeler...
İSRAİL'İN KATAR SALDIRISI SONRASI İSLAM ÜLKELERİ DİKEN ÜSTÜNDE!
İsrail’in Katar’a yönelik saldırısı, İslam ülkelerinde ciddi bir güvenlik alarmı oluşturdu. Bölgedeki gerilim, İslam ülkelerini ortak bir askeri ittifak kurma fikrine yöneltti. Bu çerçevede gündeme gelen "İslam NATO’su" önerisi, hem savunma refleksi hem de siyasi birlik arayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
İSLAM DÜNYASINDAN ORTAK SAVUNMA ÖNERİSİ!
Son yıllarda yaşanan bölgesel krizler, terör tehdidi ve küresel güç dengelerindeki değişim, İslam ülkeleri arasında askeri iş birliği ihtiyacını daha görünür hale getirdi. Bu bağlamda, "İslam NATO’su" olarak adlandırılan bir savunma ittifakı fikri, hem siyasi hem de stratejik düzeyde giderek daha fazla tartışılıyor.
Ortak bir askeri yapı, sadece güvenlik değil, aynı zamanda diplomatik ve ekonomik dayanışma açısından da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
İSLAM NATO'SU KURULABİLİR!
İslam NATO’su önerisi, mevcut uluslararası ittifaklara alternatif bir güvenlik mimarisi sunma iddiası taşıyor. Oluşturulması önerilen sistem, İslam ülkelerinin kendi güvenlik önceliklerini belirleyebileceği, dış müdahalelere karşı daha dirençli olabileceği ve bölgesel istikrarı kendi dinamikleriyle sağlayabileceği bir platform olarak öne çıkıyor.
İSLAM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU VE KAÇ ÜLKE VAR?
İslam Ordusu, terörle mücadele amacıyla oluşturulan ve başlangıçta 34 İslam ülkesinin katılımıyla 2015 yılında kurulan bir askeri ittifaktır.
Peki İslam ordusunda hangi ülkeler var?