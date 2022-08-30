İslam Memiş'ten bomba iddia! 'Bahane edecekler' diyerek yeni sistemi duyurdu: ATM ve kredi kartları kaldırılıyor

"Gram 1000 liranın altına düşer mi?"

-Gram altın 1000 liranın altına sarkar mı? Bunun olması için ekranda gram altının 990-985 lira olması lazım ki insanlar 1000 liranın altında kuyumculardan altın alsınlar. Ama bu ihtimalin olduğunu düşünmüyorum.