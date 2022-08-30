İslam Memiş'ten bomba iddia! 'Bahane edecekler' diyerek yeni sistemi duyurdu: ATM ve kredi kartları kaldırılıyor
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Eylül ayına ilişkin çok çarpıcı değerlendirmeler yaptı. "Rüzgar gibi sağa sola savrulan bir süreç göreceğiz" diyen Memiş kredi kartı ve ATM kartlarının kaldırılacağını iddia etti. Memiş "Elinizde para varsa neye ihtiyacınız varsa alın." diye de uyardı.
Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Eylül ayı boyunca piyasalarda yaşanacaklara değinen Memiş, dünyanın hızlı bir şekilde sanallaştığını söyledi ve 'buna duyarlı olun' dedi. Memiş şunları kaydetti:
-Gram altın TL fiyatını ekranlarda 1005 lira gösteriyorlar. Gram altın TL 1015-1018 lira aralığında. Ekrandaki rakamsal değerle fiziki tarafta bu makas aralığının açık olduğunu bilmeniz gerekiyor.
"Gram 1000 liranın altına düşer mi?"
-Gram altın 1000 liranın altına sarkar mı? Bunun olması için ekranda gram altının 990-985 lira olması lazım ki insanlar 1000 liranın altında kuyumculardan altın alsınlar. Ama bu ihtimalin olduğunu düşünmüyorum.
-Elimde dolarım var gümüş almalı mıyım? Evet gümüş gram bazında da oldukça ucuz kalmaya devam ediyor. Eylül fiyatlaması başlayacak. 2022'deki yol haritamıza sadık kalarak parite üzerinden işlem yapıyoruz. Yıl sonuna kadar sancılı süreçler bizi bekliyor. Lütfen dikkat edin...
"Neye ihtiyacınız varsa alın"
-Dünya sistemi sizi fakirleştirmek için kuruldu. Elinizde para varsa neye ihtiyacınız varsa alın. Doların yükselmesi emlak fiyatlarının yükselmesi, konut fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor. Her geçen gün paraya ulaşmak zorlaşıyor. Kredi almak zorlaşıyor.