İslam Memiş'ten yastık altı altın düzenlemesi için şaşırtan açıklama: Benim projeye katılmam imkansız

Aynı zamanda bir kuyumcu işletmecisi olan İslam Memiş, "Benim şu andaki projeye dahil olmam imkansız. Bu projenin yeniden ele alınması lazım. Bugünkü taslakla katılmam imkansız" dedi. Memiş, "Vatandaşın kazançları neler olacak?" sorusuna da yanıt verdi. İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle: