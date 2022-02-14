İslam Memiş'ten yastık altı altın düzenlemesi için şaşırtan açıklama: Benim projeye katılmam imkansız
Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, yastık altı altın düzenlemesini değerlendirdi. Memiş, 1 Mart'ta yürürlükte olacak uygulamanın taslağında eksiklikler olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda bir kuyumcu işletmecisi olan Memiş, kendisinin bu uygulamaya katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.
Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçen cumartesi günü açıkladığı yastık altı altın düzenlemesiyle ilgili Haber Global'e değerlendirmelerde bulundu.
Aynı zamanda bir kuyumcu işletmecisi olan İslam Memiş, "Benim şu andaki projeye dahil olmam imkansız. Bu projenin yeniden ele alınması lazım. Bugünkü taslakla katılmam imkansız" dedi. Memiş, "Vatandaşın kazançları neler olacak?" sorusuna da yanıt verdi. İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:
-Finansal sistemin içinde çeşitli tercihler sunacaklar. Mesela altın depo, altın katılım, çeyrek, altın dönüşümlü TL katılım hesapları. Altın transferleri yapılacak. Bu tercihleri vatandaşlara sunacaklar.
-Altın hesabını bozup tekrar kur korumalı mevduat hesabına geçtiği zaman, altın fiyatları yükseldiyse aradaki fark verilmiş olacak. Fiziki altın tarafından alım satımlar da banka ve kuyumcular tarafından olacak.