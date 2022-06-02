İslam Memiş'ten kabus gibi sözler! Paranızla bile alamayacağınız günler geliyor! Dikkat dolandırılacaksınız
ALtın ve doların çökeceğini günler öncesinden bilen İSlam Memiş'ten uyku kaçıracak öngörüler geldi: Sonbaharda paranızla bile gıda alamayacağınız ülkeler göreceğiz. Kıtlık ekonomisidir bu... Bugünün ekonomik şartlarında gram altın çok ucuz, gümüş bedava... Hurda altını ucuz diye alırken dikkat edin dolandırılmayın...
Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, altın, gümüş, enflasyon ve tartışılan gıda kriziyle ilgili uyku kaçıracak tahminlerde bulundu. 20 Aralık'ta altın ve doların çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş'in özellikle enflasyon ve gıda kriziyle ilgili sözleri korkuttu. İşte İslam Memiş'in o öngörüleri...
Petrol fiyatları sonbaharda uçacak
- Petrol fiyatlarına karşı yapabilecek çok da bir şey yok. Gıda kalemlerinde yeni zamları destekleyen bir gelişme olarak duruyor. Petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar da 130-140 seviyesine kadar yükselişine devam edeceği beklentileri var. Sonbaharda yeni yükselişler olabileceğini bekliyorum.
- İstanbul'dan 4 milyon göç bekliyorum. Bugünkü gelir gider tablosu bunu gösteriyor. Bir mucize olmayacaksa, emlak, kira, enerji tarafındaki, faturalardaki artışlar bunu gösteriyor. Enflasyon konuşulurken göçle alakalı politikalar belirlendi mi, yeni tarım politikalarını gündeme getirecek mi?
- Bugün ekranlarda görülen enflasyon bugün İstanbul'da yüzde 87 ise bir ay sonra 97 olacak, sonra yüzde 100'ü geçecek. Sonra mevsimsel etki ile 5-10 puan düşüş olursa tekrar rehavete düşersiniz.