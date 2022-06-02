İslam Memiş'ten kabus gibi sözler! Paranızla bile alamayacağınız günler geliyor! Dikkat dolandırılacaksınız

Petrol fiyatları sonbaharda uçacak

- Petrol fiyatlarına karşı yapabilecek çok da bir şey yok. Gıda kalemlerinde yeni zamları destekleyen bir gelişme olarak duruyor. Petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar da 130-140 seviyesine kadar yükselişine devam edeceği beklentileri var. Sonbaharda yeni yükselişler olabileceğini bekliyorum.