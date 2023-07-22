İslam Memiş'ten bomba gram altın tahmini alım fırsatı verir mi? Elindeki altını satan bin pişman olur
Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde 1719 lira ile iki ayın zirvesini gördü ve çekildi. Haftanın son işlem gününde ise 1700'lü seviyede idi. Bugün de 1698 liradan alıcı buluyor. Yatırımcılar yükseliş devam edecek mi, altın yeniden alım fırsatı verir mi diye merak ediyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş'in altın tahmini konuşuluyor. Bakın gram altın ne kadar olacak...
1500'lü rakamları artık gram altında görmek imkansız... Dolar kurunu takip eden altında hafta boyu yükseliş devam etti. Dün ve bugün ise geri çekilme durumu var. Peki gidişat nasıl? Altında beklenti ne yönde?
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda verdiği faiz kararı sonrası altın resmen coşmuştu perşembe günü çıkan faiz kararında ise herhangi bir tepki olmadı.
22 Temmuz altının gram fiyatı 1.698 lira. Çeyrek altın 2.778 liradan alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 11.112 lira oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıya çok önemli mesajlar verdi:
Olumlu bir trend beklemiyorum. Dolar tarafında en iyi rakam bugünkü koşullarda 26,60 lira. Düşüşleri de alım fırsatı olarak değerlendirir yatırımcılar. Genel trend yukarı.