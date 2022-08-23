İslam Memiş'ten altın alacaklara 'Cuma' uyarısı! Canınız yanmasın! Cuma günü kritik...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın gibi tavsiye geldi. Cuma günü FED Başkanı Powel'in açıklama yapacağını hatırlatan Memiş, o gün bir dalgalanma yaşanacağının altını çizdi. Dolar ve altın fiyatlarının televizyon ekranlarında göründüğünden çok daha yüksek olduğunu belirten İslam Memiş, "Sadece satın alma için değil, bozdurma için dahi ekranlardaki fiyatlar geçerli değil. Elinizdeki malı ucuza kaptırmayın. Gram altın TL 1023-1028 aralığında, elinizdekini tutup da 1007'den bozdurup canınızı yakmayın" uyarısı yaptı. İşte İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları...