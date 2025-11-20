İslam Memiş, 'mutlaka öğrenin' dedi! Ezber bozan altın - gümüş çıkışı: Bu büyük para...
Yatırımcılar altın ve gümüş piyasasını yakından takip ederken finans analisti İslam Memiş, finansal okuryazarlığa dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Altının gramını, onsunu, gümüşün gramını, onsunu takip etmenin yanında altın gümüş rasyosunu işaret eden İslam Memiş, çarpıcı ifadeler kullandı.
Altın ve gümüşteki hareketlilik ve dalgalanmalar yatırımcıların odağında kalırken uzmanların piyasaya değerlendirmeleri de yakından takip ediliyor. Son olarak finans analisti İslam Memiş, altın gümüş rasyosuna dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Katıldığı canlı yayın programında konuşan İslam Memiş şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
Finansal okuryazarlıkta bugün rasyo işlemini öğretelim.
Rasyo işlemi altın gümüş arasındaki rasyo işlemi.
Altın ve gümüş. Yani elinizde altın ve gümüş var.
Bunu hiç açıkta kalmadan sadece oynatarak aradaki kazanç rasyo işlemi.
Herhangi bir döviz veya TL işlemi yok.
'BUGÜN ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU 79 DOLAR'
Bu altın rasyosu altın gümüş rasyosu bugün 79 dolar seviyesinde.
'NİSAN'DA 106 DOLARDI'
İşte Nisan ayında 106 seviyesindeydi.