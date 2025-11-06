İslam Memiş Medyum Memiş'in kardeşi çıktı! Medyum Memiş kimdir şimdi nerede

CENAZEYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

İslam Memiş'ten çok önce ağabeyi olan Medyum Memiş televizyon ekranlarında boy göstermişti. 1990'lı yıllarda TV ekranlarının en tanınan medyumlarından biriydi. Medyum Memiş bir tokat skandalı ile TV sahnesinden çekildikten yıllar sonra küçük kardeşi İslam Memiş farklı bir uzmanlıkla medyada ünlü oldu. İslam Memiş'i herkes altın ve para uzmanı olarak tanıdı ama kimsenin aklına Medyum Memiş ile akraba olabilecekleri gelmedi. 2023 yılında babalarının cenazesinde bir araya geldiklerinde bu akrabalık ilk kez fark edilmişti.