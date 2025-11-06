İslam Memiş Medyum Memiş'in kardeşi çıktı! Medyum Memiş kimdir şimdi nerede
Altın ve para piyasası denince akla gelen İslam Memiş çok ünlü bir medyumun kardeşi çıktı. Bir dönem televizyon ekranlarından hatırlanan o kardeş Medyum Memiş'ten başkası değil. Medyum Memiş'in saltanatı canlı yayındaki bir skandal sonrasında bitmişti. Memiş kardeşler aslen Ordulu. İkisi bugüne kadar ilk kez babalarının cenazesinde birlikte görüntülendi. İşte herkesi şaşkına düşüren kardeşlik hikayesi:
Altın ve para piyasalarına yönelik yorumları ile bilinen İslam Memiş, bir zamanlar Türk televizyonlarına damgasını vuran Medyum Memiş'in kardeşi çıktı. İslam Memiş henüz piyasada yokken kardeşi medyum olarak medyada ve televizyon ekranlarında şaşırtan bir şöhrete ulaşmıştı. Medyum Memiş'in tahtı TV ekranındaki bir skandalla sona ererken, kardeşi İslam Memiş yıllar sonra farklı bir alanda uzmanlığı ile tanındı. Ortalardan kaybolan 12 yaş büyük ağabeyi Medyum Memiş bakın şimdi nerede ve ne yapıyor. İşte Memiş kardeşlerin hikayesi...
Altın Uzmanı İslam Memiş ile Medyum Memiş kardeşler. Büyük olan Medyum Memiş ve aralarında 12 yaş fark var. Ordulu olan Medyum Memiş ile İslam Memiş'in kardeşliği pek bilinmez. Biri 1990'lı yıllarda şöhret olup sonrasında kayıplara karışırken, diğeri ekonomi alanında şöhret buldu.
CENAZEYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI
İslam Memiş'ten çok önce ağabeyi olan Medyum Memiş televizyon ekranlarında boy göstermişti. 1990'lı yıllarda TV ekranlarının en tanınan medyumlarından biriydi. Medyum Memiş bir tokat skandalı ile TV sahnesinden çekildikten yıllar sonra küçük kardeşi İslam Memiş farklı bir uzmanlıkla medyada ünlü oldu. İslam Memiş'i herkes altın ve para uzmanı olarak tanıdı ama kimsenin aklına Medyum Memiş ile akraba olabilecekleri gelmedi. 2023 yılında babalarının cenazesinde bir araya geldiklerinde bu akrabalık ilk kez fark edilmişti.
MEDYUM MEMİŞ KİMDİR ASLEN NERELİ?
İslam Memiş ile kardeş oldukları ortaya çıkan Medyum Memiş'in gerçek ismi Mehmet Memiş'tir. 1968 yılında doğan Medyum Memiş aslen Ordulu... Memiş, 1998 yılında profesyonel olarak medyumluk yapmaya başladı. Mehmet Memiş'in İslam Memiş dahil 2 evliliği olan babasından toplam 12 kardeşi bulunuyor.