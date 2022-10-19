İslam Memiş kazandıracak yolu açıkladı 'ilanlar' için uyardı! Bunu sakın yapmayın
Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten bu kez de ev alacaklara bir uyarı geldi. "İlanlara takılmayanlara hâlâ fırsatlar olduğuna şahitlik ettim." diyen Memiş kazandıran yolu açıkladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son uyarısı ev alacaklara... 'İlanlara bağlı kalmayın gezin' diyen Memiş sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı, şunları kaydetti:
-Konut almak isteyenleri son zamanlarda sadece internet satışlarına bağlı kalmamaları konusunda uyarıyorum.
-Belirlenmiş olan bölgede 1-2 gün gezinmek, bölgedeki emlakçıları dolaşmak daha faydalı. Bugün bir arkadaşımız daha bunun faydasını gördü.
- Kendisi bizzat bölgede iki gün araştırma yaptı. Sokaklarda gezinirken piyasa değerinin yüzde 25 aşağısında ev buldu.