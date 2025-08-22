İslam Memiş 'çok şaşıracaksınız, ezberler bozulacak' diyerek duyurdu! Altın satışında yeni dönem
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detayını açıklayan Memiş, milyonlarca altın yatırımcısını yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada yaptı. "Çok şaşıracağınız bir gelişme" ifadelerini kullanan Memiş işçilikli altınlar için yeni dönem sinyali verdi.
Altın satışlarında yeni dönem başlıyor. Hem vatandaşın hem de kuyumcuların mağduriyetinin sona ermesine yönelik başlatılan bu dönem yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
0,25 ve yarım gram altın
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmede kamuoyunun 0,25 ve yarım gram altın satışının yeniden başlamasıyla ilgili beklentisini ilettiğini belirterek, altın satışında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. "Size bir manşet daha vereyim bugün." diyen Memiş şu ifadelere yer verdi:
Sertifikalı dönem
"Çok şaşıracağınız bir gelişme daha olacak. Bu işçilikli altınlar var ya, kelepçe, kolye, küpe... Üzerinde taşlar var. Yaylar var. Hep böyle atölyeler altın olmayan madenleri fazla kullanıyordu. Hep kuyumcuları hem de tüketicileri mağdur ediyordu. Şimdi bütün ürünlerin üzerinde sertifikalar olacak.