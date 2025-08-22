BIST 11.332
İslam Memiş 'çok şaşıracaksınız, ezberler bozulacak' diyerek duyurdu! Altın satışında yeni dönem

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detayını açıklayan Memiş, milyonlarca altın yatırımcısını yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada yaptı. "Çok şaşıracağınız bir gelişme" ifadelerini kullanan Memiş işçilikli altınlar için yeni dönem sinyali verdi.

İslam Memiş 'çok şaşıracaksınız, ezberler bozulacak' diyerek duyurdu! Altın satışında yeni dönem - Resim: 1

Altın satışlarında yeni dönem başlıyor. Hem vatandaşın hem de kuyumcuların mağduriyetinin sona ermesine yönelik başlatılan bu dönem yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

İslam Memiş 'çok şaşıracaksınız, ezberler bozulacak' diyerek duyurdu! Altın satışında yeni dönem - Resim: 2

0,25 ve yarım gram altın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmede kamuoyunun 0,25 ve yarım gram altın satışının yeniden başlamasıyla ilgili beklentisini ilettiğini belirterek, altın satışında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. "Size bir manşet daha vereyim bugün." diyen Memiş şu ifadelere yer verdi:

İslam Memiş 'çok şaşıracaksınız, ezberler bozulacak' diyerek duyurdu! Altın satışında yeni dönem - Resim: 3

Sertifikalı dönem

"Çok şaşıracağınız bir gelişme daha olacak. Bu işçilikli altınlar var ya, kelepçe, kolye, küpe... Üzerinde taşlar var. Yaylar var. Hep böyle atölyeler altın olmayan madenleri fazla kullanıyordu. Hep kuyumcuları hem de tüketicileri mağdur ediyordu. Şimdi bütün ürünlerin üzerinde sertifikalar olacak.

İslam Memiş 'çok şaşıracaksınız, ezberler bozulacak' diyerek duyurdu! Altın satışında yeni dönem - Resim: 4

Hepsi belgelenecek

Üzerinde kaç gram taş var, kaç gram yay var. Hepsi sertifika ile belgelenecek. 

