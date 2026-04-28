İslam Memiş 'bir kenarda duruyor' diyerek açıkladı! Gram altında 8 bin lira...
Dolar endeksindeki yükseliş, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi altın fiyatlarını baskılıyor. Güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 700 lira seviyelerinde işlem görüyor. İslam Memiş altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve kritik seviyeleri açıkladı.
Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü 6 bin 778 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 716 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 978 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 altında 4 bin 637 dolardan işlem görüyor. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.
Dolar endeksindeki yükseliş, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi ve önde gelen merkez bankalarının gevşeme süreçlerine yönelik yol haritalarındaki belirsizlikler altın fiyatlarını baskılıyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kendi Youtube kanalında altın fiyatlarına yönelik değerlendirmede bulundu. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş şunları kaydetti:
-Ons altın 4.709 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Burada 4.650 dolar seviyesi güçlü bir destek konumunda olmaya yine devam ediyor. İki güçlü destek seviyemiz var burada. Yani savaşın devamı halinde, olumsuz haberlerin gelmesi durumunda 4.650 dolar seviyesi, devamında 4.400 dolar seviyesi.