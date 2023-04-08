İslam Memiş altın almak isteyenlere seslendi! Gram altın 1.500 lirayı, dolar 25 lirayı görecek
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son günlerde yükselişe geçen altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak tahminlerde bulundu. Altının yükselişi sürecek mi, bu fiyatlardan altın alınır mı satılır mı? Altın almak için biraz daha beklemeli miyiz? Gram altın kaç lira olacak?.. İşte tüm bu sorulara cevap veren İslam Memiş'ten altın alacakların kulağına küpe olacak uyarılar geldi...
Son günlerde gram altın fiyatları adeta uçuşa geçti. Gram altın, ons altındaki yükselişle birlikte rekor üstüne rekor kırarak 1255 lirayı gördü ve tüm zamanların tarihi rekorunu kırdı. Ekranlarda 1255 TL'yi gören gram altın, Kapalıçarşı başta olmak üzere serbest piyasada ise 1282 lirayı gördü. Yatırımcılar bu fiyatlardan altın alınıp alınmayacağını, ellerindeki altını bu fiyattan satarlarsa daha düşükten alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Altında önümüzdeki hafta biraz düşüş yaşanacağını belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Yatırımcı, önümüzdeki hafta gerçekleşebilecek düşüşleri değerlendirmeli" deyip altının çıkacağı yeni rakamları açıkladı.
Altın fiyatları özellikle ABD merkezli yaşananların ardından yükselişe geçerken, önümüzdeki günlerde altın yatırımcısını neler bekliyor?Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını hem uyardı hem de önümüzdeki günlerde gram altının ulaşacağı fiyatlarla ilgili bomba öngörülerde bulundu. İşte İslam Memiş'in altın tahminleri...
- Altın fiyatları son iki haftadır güvenli liman gömleğini üzerine giydi. Bu yükselişler Amerika'daki banka iflaslarıyla başladı. Daha sonra Amerika'dan gelen veriler, küresel belirsizlikler derken altın fiyatları yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirdi.
Önümüzdeki günlerde fiyatlar düşecek...
- Sürpriz bir yükseliş değil. Geçen yıl çok baskılanmıştı altın fiyatları. Gram altın da yılın ilk çeyreğinde 171 lira değer kazandı. 1114 lira seviyesinde yıla başladı. 1295 lira seviyesine kadar yükseldi. Tekrar bir gerileme var. Önümüzdeki günlerde kısa vadeli bir geri çekilme bekliyoruz. Ama tekrar yükseliş trendi var.