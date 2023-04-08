İslam Memiş altın almak isteyenlere seslendi! Gram altın 1.500 lirayı, dolar 25 lirayı görecek

Önümüzdeki günlerde fiyatlar düşecek...

- Sürpriz bir yükseliş değil. Geçen yıl çok baskılanmıştı altın fiyatları. Gram altın da yılın ilk çeyreğinde 171 lira değer kazandı. 1114 lira seviyesinde yıla başladı. 1295 lira seviyesine kadar yükseldi. Tekrar bir gerileme var. Önümüzdeki günlerde kısa vadeli bir geri çekilme bekliyoruz. Ama tekrar yükseliş trendi var.