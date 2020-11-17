İslahiye'de koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyuruldu

Koronavirüs salgının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokaklar, bulvar ve meydanlarda sigara içilmesi yasaklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasaklanan alanlarda maske ve sigara denetimi yaptı. Ekipler, denetimde maske, sosyal mesafe ve belirli alanlarda getirilen sigara içme yasağı ile ilgili uyarılarda bulundu.