İŞKUR'dan çalışan anneye destek başvuru şartları neler?
Çalışan anneye İŞKUR desteği... 2016'da hayata geçirilen "yarım çalışma ödeneği" kapsamında, doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten 36 bin 308 kişi faydalandı
Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten son 6 yılda 36 bin 308 kişi faydalandı. Bu kişilere 106 milyon 957 bin 919 lira yarım çalışma ödeneği verildi.
AA muhabirinin, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı bilgiye göre, çalışma hayatına ara vermeden çocuğunu büyütmek isteyen kadınlara yönelik 2016'nın nisan ayında hayata geçirilen "yarım çalışma ödeneği" uygulaması devam ediyor.
Bu kapsamda, 1 Ocak 2021-1 Nisan 2022 dönemini içeren 15 ayda, 5 bin 238 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Uygulamaya dahil olan kişilere 24,4 milyon lira ödeme yapıldı.
Programın hayata geçirildiği tarihten 1 Nisan 2022'ye kadar ise toplam 36 bin 308 kişiye, 106 milyon 957 bin 919 lira ödendi.