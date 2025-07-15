İŞKUR KPSS'siz 81 ilde 103 bin 662 işçi alacak! İşte başvuru şartları
Türkiye genelinde çok sayıda sektörde binlerce iş ilanı yayınlanmaya devam ediyor. Kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyenler, İŞKUR ve diğer platformlarda yer alan güncel iş imkanlarını yakından takip ediyor.
Özellikle temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför, garson, aşçı ve ofis çalışanı gibi pozisyonlara talep oldukça yüksek.
İşte İŞKUR KPSS'siz 81 ilde 103 bin 662 işçi alımı için başvuru ekranı ve şartları...
Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye’de 100 binden fazla açık iş ilanı, iş arayanlara sunuluyor.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerde temizlik görevlisi, güvenlik personeli, aşçı, çağrı merkezi çalışanı ve muhasebeci gibi çeşitli meslek gruplarında alımlar yapılıyor.
Hem kamu hem de özel sektörde istihdam fırsatları artarken, adaylar İŞKUR ve kariyer siteleri üzerinden güncel ilanlara başvurabiliyor. Peki, hangi şehirlerde hangi meslekler öne çıkıyor? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte İŞKUR’un açık iş ilanları ve detayları…