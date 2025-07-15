İŞKUR KPSS'siz 81 ilde 103 bin 662 işçi alacak! İşte başvuru şartları

Hem kamu hem de özel sektörde istihdam fırsatları artarken, adaylar İŞKUR ve kariyer siteleri üzerinden güncel ilanlara başvurabiliyor. Peki, hangi şehirlerde hangi meslekler öne çıkıyor? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte İŞKUR’un açık iş ilanları ve detayları…