İskoçyalı hemşire Hong Kong güzellik kraliçesi seçildi babası ikna etmiş

"Hala şoktayım..."

Lisa Marie Tse, kanton dilini bilmediğini ve bu durumun yarışmada kendisine dezavantaj sağladığını, bu sebeple tacı alamayacağını düşündüğünü belirtti. Tse, “Hala tam bir şoktayım. Hong Kong her zaman kalbimde özel bir yere sahip oldu ve bu fırsatı sevgi ve neşe yaymaya devam etmek için kullanmak istiyorum” dedi.