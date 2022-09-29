İSKİ açıkladı 24 saatlik su kesintisi! 29 Eylül su kesintisi yapılacak ilçeler
İSKİ Genel Müdürlüğü açıkladı. Avcılar'daki 8 mahalleye 24 saat su verilmeyecek. Kesintinin Haramidere'deki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında olduğu belirtildi. İşte 29 Eylül 2022 planlı su kesintisi yapılacak ilçeler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü, Avcılar'daki 8 mahalleye 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı. İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:
Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır.
Bu sebeple Avcılar İlçesi; Kemalpaşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerine 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilemeyecektir.
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.