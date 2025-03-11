İskenderun, sahiline kavuşuyor! Bakan Kurum: Parmakla gösterilecek bir çalışma olacak

Depremde yer yer 80 santimetre kadar çökmelerin yaşandığı Hatay’daki İskenderun Sahili’nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 28 Aralık 2024’te katıldığı törenle “İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi” hayata geçirildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yürüttüğü proje kapsamında 3,5 kilometrelik sahil şeridinde, 304 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Sosyal donatı alanlarının inşa edileceği projede; doğal doku korunarak yeşil alanlar artırılacak, vatandaşların sahilden daha çok istifade etmesi sağlanacak.