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'İşkence yapabiliyorum' itirafıyla Sadakatsiz Melis Sezen şok etti: Rüyamda gördüm

'İşkence yapabiliyorum' itirafıyla Sadakatsiz Melis Sezen şok etti: Rüyamda gördüm

Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Sadakatsiz'de başrolü paylaşan Melis Sezen yaptığı itiraflarla olay oldu.

'İşkence yapabiliyorum' itirafıyla Sadakatsiz Melis Sezen şok etti: Rüyamda gördüm

Sadakatsiz dizisinde Derin karakteriyle tanınan 24 yaşındaki genç oyuncu Melis Sezen, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan 'Bu Gece' programına konuk oldu. Sezen, başından geçen ilginç buluşma hikayesini anlattı. 

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'İşkence yapabiliyorum' itirafıyla Sadakatsiz Melis Sezen şok etti: Rüyamda gördüm

"Flörtün ilk buluşmada ne yaparsa ‘Arkadaşıma araba çarpmış, hastaneye gitmeliyim’ deyip kaçarsın?" sorusunu Sezen yanıtladı.

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'İşkence yapabiliyorum' itirafıyla Sadakatsiz Melis Sezen şok etti: Rüyamda gördüm

Flörtle ilgili soruya Sezen "Eski sevgilisinden açık bir yara olarak bahsedenler vardır ya, kaçmam ama bir anda değişir her şey. Ve o an biter." cevabını verdi.

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'İşkence yapabiliyorum' itirafıyla Sadakatsiz Melis Sezen şok etti: Rüyamda gördüm

Bir anısını anlatan Sezen "Bir de başıma şöyle bir şey geldi; malvarlığı yüksek zengin biriydi. Bana dedi ki; ‘Şu site var biliyor musun?’ ‘Evet, biliyorum’ dedim." dedi.

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