'İşkence yapabiliyorum' itirafıyla Sadakatsiz Melis Sezen şok etti: Rüyamda gördüm
Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Sadakatsiz'de başrolü paylaşan Melis Sezen yaptığı itiraflarla olay oldu.
Sadakatsiz dizisinde Derin karakteriyle tanınan 24 yaşındaki genç oyuncu Melis Sezen, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan 'Bu Gece' programına konuk oldu. Sezen, başından geçen ilginç buluşma hikayesini anlattı.
"Flörtün ilk buluşmada ne yaparsa ‘Arkadaşıma araba çarpmış, hastaneye gitmeliyim’ deyip kaçarsın?" sorusunu Sezen yanıtladı.
Flörtle ilgili soruya Sezen "Eski sevgilisinden açık bir yara olarak bahsedenler vardır ya, kaçmam ama bir anda değişir her şey. Ve o an biter." cevabını verdi.
Bir anısını anlatan Sezen "Bir de başıma şöyle bir şey geldi; malvarlığı yüksek zengin biriydi. Bana dedi ki; ‘Şu site var biliyor musun?’ ‘Evet, biliyorum’ dedim." dedi.