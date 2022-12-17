İşkence ile tecavüz ettiler! Parmaklarını baltayla kesip pavyona konsomatris yaptılar
Balıkesir'deki işkence çiftliğiyle ilgili 18 yaşındaki genç kızın ifadesi kan dondurdu... ‘Ejder Salih’ ve çetesi 18 yaşındaki kızı şehirden kaçırıp çiftliğe götürdü. Burada işkence edilen ve bir çok kişinin defalarca tecavüzüne uğrayan genç kız, çete lideri tarafından baltayla parmakları kesildikten sonra pavyona konsomatrislik yapmaya gönderilmiş...
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 'Ejder Salih' lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından 'İşkence Çiftliği'ne kaçırılarak parmakları kesilen ve günlerce işkenceye maruz kalan 18 yaşındaki G.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Genç kızın zincirle dövüldüğü, defalarca tecavüze uğradığı, baltayla parmaklarının kesildiği daha sonra sargılı elle çalışması için örgüte ait gazinoya gönderildiği ortaya çıktı.
Polis çevirmesinde araçtan inip kaçtılar
Edremit ilçesinde esnafı haraca bağladıkları, ödemeyenleri kaçırarak işkence yaptıkları ileri sürülen bir grup polisin takibindeydi. Geçtiğimiz Eylül ayında 18 yaşındaki G.A. isimli genç kızın ve örgüt üyelerinin de bulunduğu araç Edremit'te polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında durduruldu. Paniğe kapılan örgüt üyeleri araçtan inerek kaçtı.
Çarşıdan kaçırdılar
G.A. ise korkudan ifade vermedi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. İddiaya göre G.A.'nın polise herşeyi anlattığından şüphelenen örgüt üyeleri, geçen ay genç kızı çarşıda araca bindirerek zorla kaçırdı. G.A. yaşadığı dehşet saatlerini en ince ayrıntısına kadar polise anlattı.
Zincirle dövüp tecavüz ettiler
İddiaya göre G.A.'nın polise herseyi anlattığından şüphelenen örgüt üyeleri, geçtiğimiz ay genç kızı çarşıda araca bindirerek zorla kaçırdı. G.A.'yı polis muhbiri olmakla suçlayan örgüt üyeleri gözlerini bağladıkları genç kızı, çiftlik evine götürüp zincirle dövüp, defalarca tecavüz ettikleri ortaya çıktı.