İşkence ile tecavüz ettiler! Parmaklarını baltayla kesip pavyona konsomatris yaptılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 'Ejder Salih' lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından 'İşkence Çiftliği'ne kaçırılarak parmakları kesilen ve günlerce işkenceye maruz kalan 18 yaşındaki G.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Genç kızın zincirle dövüldüğü, defalarca tecavüze uğradığı, baltayla parmaklarının kesildiği daha sonra sargılı elle çalışması için örgüte ait gazinoya gönderildiği ortaya çıktı.