İşkence çiftliği! Günlerce döve döve tecavüz edip zorla uyuşturucu verdiler

Yapılan çalışma sonucunda Edremit'te esnafın korkulu rüyası haline gelen grupla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu grubun liderinin Akçay'da yaşayan aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Salih Turanlı olduğu tespit edildi.