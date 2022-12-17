İşkence çiftliği! Günlerce döve döve tecavüz edip zorla uyuşturucu verdiler
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde dehşet çiftliğiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ejderha dövmeli çete lideri dahil 9 kişi tutuklanırken, 3 firari aranıyor. Çetenin 4'ü genç kız, 14 kişiye yaptıkları kan dondurdu. Genç kızları çiftliğe kaçıran çetenin günlerce döve döve tecavüz ettiği, kızlara zorla uyuşturucu vererek bağımlı yaptığı, bir genç kıza tecavüz ettikten sonra parmaklarını kestiği ortaya çıktı. Genç kızlara işkence ve tecavüzü kameraya çekip başka kızları tehdit etmişler.
Kan donduran çiftlik evi Balıkesir'in Edremit ilçesinde ortaya çıkarıldı. Kaçırdıkları 18 yaşındaki kıza tecavüz edip, parmaklarını kestikleri ileri sürülen çeteye operasyon yapıldı. Dehşeti yaşayan G.A. isimli kız, çete liderini sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti. Çetenin Edremit'teki onlarca esnafı da haraca bağladığı ortaya çıktı.
Yapılan çalışma sonucunda Edremit'te esnafın korkulu rüyası haline gelen grupla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu grubun liderinin Akçay'da yaşayan aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Salih Turanlı olduğu tespit edildi.
Örgütün Balıkesir'in Çıkrıkçı köyünde 10 dönümlük arazide çiftlik kurduğu, esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp, elektroşok cihazı ile işkence yaptıkları ortaya çıktı.
İşkence ile tecavüz ve uyuşturucu
İşkenceye maruz kaldığı ileri sürülen aralarında 4'ü genç kız, 14 mağdurun korkudan polise gidemediği ortaya çıktı. Çete lideri Turanlı ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi.