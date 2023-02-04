Isıran sinek hayatını kararttı! Tanınmayacak hale geldi tedavi sonrası da...

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Terzi "Sokağa çıkamıyordum. Beni gören dolmuşa binmek istemiyordu. Yanıma oturmak istemiyordu. Bulaşıcı olan bir hastalık olmamasına rağmen insanlar yanıma yaklaşmıyordu. Vücudumda kanımı özellikle enfeksiyon sarmıştı. Halen daha tedavim devam edecek. Ama şu anda iyiyim yaralarım döküldü" dedi.