İşini kaybedene işsizlik sigortasıyla geçici gelir desteği! Emekliler için kritik detay

Son üç yılda ödediğiniz prim gün sayısı, bu haktan ne kadar süre faydalanabileceğinizi belirler. Eğer 600 gün prim ödemişseniz 6 ay, 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 1.080 gün prim ödemişseniz ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirsiniz. Peki emekliler için durum ne? İşte tüm detaylar...

Hükümet, işini kaybeden çalışanlara "işsizlik sigortasıyla" geçici gelir desteği sağlıyor. Sabah'tan Önder Yılmaz tüm detayları açıkladı. İşsizlik maaşı ne kadar, kimler alabilir? Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik maaşı ne kadar?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanmakta. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini (20 bin 804 TL) geçememekte.

Örneğin 60.000 TL brüt kazancı olan bir sigortalıya ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı damla vergisi kesintisi sonrası üst sınır olan 20.646,49 TL'yi geçemez.

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

Ödeneğin süresi, yatırdığınız prim günlerine göre değişir. Son üç yılda ödediğiniz prim gün sayısı, bu haktan ne kadar süre faydalanabileceğinizi belirler. Eğer 600 gün prim ödemişseniz 6 ay, 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 1.080 gün prim ödemişseniz ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirsiniz.

