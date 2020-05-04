Işın Karaca'yı Hadise çileden çıkardı 'Pes vallahi' deyip isyan etti
Hadise'nin koronavirüs nedeniyle zarara uğradığını duyan Işın Karaca, bu günlerde Hadise'nin gündeme gelmesine çok sinirlenince 'Pes vallahi pes' diyerek isyan etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse tüm dünyadaki etkinliklere ara verildi. Türkiye'de de birçok dizi seti durma noktasına geldi, konserler iptal edildi. Koronavirüs ülke ekonomisini derinden sarsarken binlerce kişiyi de zarara uğrattı. Ünlü isimler de korona sebebiyle sahne alamayınca milyonluk kayıplara uğradılar.
Işın Karaca gibi meslektaşı Hadise'nin de tedbir amaçlı alınan önlemler kapsamında hem Türkiye, hem Kıbrıs'ta vereceği 20'den fazla konseri iptal edildi. Hatta Hadise'nin 1 milyondan fazla kaybı olduğu magazin gündeminde de çok konuşulunca Işın Karaca'yı bu haber sinirlendirdi.
Hadise'nin uğradığı zarar sosyal medyada da yayılınca Işın Karaca meslektaşına isyan etti. Karaca, zarara uğrayan Hadise hakkında şunları söyledi:
"Tüm dünya durmuş, Hadise'nin zararını mı konuşacağız? Peki ya esnaf, özel sektörün sıkıntıları, emekçi kardeşlerimizin durumu? Pes vallahi pes"