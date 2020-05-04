Işın Karaca'yı Hadise çileden çıkardı 'Pes vallahi' deyip isyan etti

Işın Karaca gibi meslektaşı Hadise'nin de tedbir amaçlı alınan önlemler kapsamında hem Türkiye, hem Kıbrıs'ta vereceği 20'den fazla konseri iptal edildi. Hatta Hadise'nin 1 milyondan fazla kaybı olduğu magazin gündeminde de çok konuşulunca Işın Karaca'yı bu haber sinirlendirdi.