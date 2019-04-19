Işın Karaca'dan İrem Derici'ye olay sözler!
Katıldığı bir canlı yayın programının konuğu olan şarkıcı Işın Karaca, küs olduğu meslektaşı İrem Derici hakkında öyle sözler söyledi ki kavganın fitilini ateşlendi.
Aynı karede olmaya bile tahammülüm yok
Işın Karaca küs olduğu meslektaşı İrem Derici ile aynı kareye dahi gelmek istemediğini dile getirirken Demet Akalın'a da gönderme de bulundu. Karaca, Demet Akalın için de olay yaratacak şu sözleri söyledi: "Bu camia küs - barış borsası. Demet'le bu aralar görüşmüyoruz. Dilerim Demet Akalın ve İrem Derici'nin dostluğu uzun sürsün ama ben pek sanmıyorum.
Ama İrem Derici'yi görmeye hiç tahammülüm yok. Ekranda bizi yan yana getirmeyin. Kaldırın şu canlıyı ekrandan. Tahammülüm yok ona hiç.
Bir yerde de karşılaşsak benim sevmediğim insanlar yandan yandan kaçıp çıkıyorlar genelde. Onunla hiçbir yerde, hiçbir sahnede aynı kadroda olmak istemem.
Yüzüne gülüp, kapıdan çıkmanı bile beklemeden konuşan insanlara dayanamıyorum. Herkesin kötülüğü kendi hanesine yazılıyor. Bana yazılmıyor, çok şükür." diyerek İrem Derici'ye karşı olan nefretini dile getirdi.