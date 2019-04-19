Işın Karaca'dan İrem Derici'ye olay sözler!

Aynı karede olmaya bile tahammülüm yok

Işın Karaca küs olduğu meslektaşı İrem Derici ile aynı kareye dahi gelmek istemediğini dile getirirken Demet Akalın'a da gönderme de bulundu. Karaca, Demet Akalın için de olay yaratacak şu sözleri söyledi: "Bu camia küs - barış borsası. Demet'le bu aralar görüşmüyoruz. Dilerim Demet Akalın ve İrem Derici'nin dostluğu uzun sürsün ama ben pek sanmıyorum.