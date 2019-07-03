Işın Karaca verdiği kiloların ardından bikinili görüntülendi! Yaz sezonunu Bodrum'da açtı

Türkbükün'de bir otel iskelesinden eşi Tuğrul Odabaşı ve kızı Mia ile görüntülenen Karaca, bir süre güneşlenmenin ardından kızı Mia ile iskeleden denize atladı. Karaca, eşi ve kızının denizde keyifli vakit geçirdi. Işın Karaca bir ara kızı Mia'yı sırtına alarak yüzdürdü.