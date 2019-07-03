Işın Karaca verdiği kiloların ardından bikinili görüntülendi! Yaz sezonunu Bodrum'da açtı
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, eşi Turgay Odabaşı ve kızları Mia ile birlikte yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Karaca, verdiği kiloların ardından bikinili görüntülenmekten kaçamadı.
Işın Karaca, bir dönem aldığı kiloları yoğun iş temposuyla beraber verdi. 105 kilodan 65 kiloya düşen Karaca, yaz sezonunun da gelmesiyle yoğun iş temposuna ara vererek Bodrum'da eşi Turgay Odabaşı ve kızları Mia ile tatil sezonunu açtı.
Türkbükün'de bir otel iskelesinden eşi Tuğrul Odabaşı ve kızı Mia ile görüntülenen Karaca, bir süre güneşlenmenin ardından kızı Mia ile iskeleden denize atladı. Karaca, eşi ve kızının denizde keyifli vakit geçirdi. Işın Karaca bir ara kızı Mia'yı sırtına alarak yüzdürdü.
Verdiği kiloları ile daha fit bir vücuda kavuşan Karaca'nın bikinili hali ise gözlerden kaçmadı.
Işın Karaca kimdir?
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden olan Işın Karaca, 7 Mart 1973 tarihinde Londra‘da dünyaya geldi. Öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatro bölümünde okurken de devam etti.