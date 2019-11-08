Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı 'at' krizi evlilik bitirdi
3 yıl önce hayatlarını birleştiren şarkıcı Işın Karaca ve onun çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş'ın ayrılık nedeni, duyanları şaşkına çevirdi.
Son dönemlerde yarış atına yatırım yapmasıyla bilinen Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde 'şarkıcılıktan daha çok para kazanıyorum' demiş ve eşiyle işlerini büyüteceğini söylemişti. Ancak ikilinin apar topar boşanması gündemi sarsarken, ayrılık nedeninin de yine at krizi olduğu öğrenildi.
2. Sayfa'nın haberine göre Tuğrul Odabaş'ın, Işın Karaca'yı kullandığı söylendi. Odabaş'ın bir kadına, "Atları, Işın'a aldırıyorum. Parasını ona ödetiyorum. Haradaki tüm iyi atları aldırdım" dediği de söylendi.
Bu sözler boşanma sebebi oldu: Bu sözlerden haberdar olan Işın Karaca'nın ise eşiyle boşanma kararı aldığı öğrenildi. Öte yandan çift, boşanmak için gittikleri mahkemede birbirlerinden maddi ve manevi talepte bulunmadı.
11 yarış atı: Evliyken birlikte satın aldıkları 1.2 milyon liralık 11 yarış atının akıbeti de merak konusu oldu. İddiaya göre Karaca, hepsini kendi parasıyla aldığı atların birçoğunu satıp ücreti eski eşiyle paylaşmaya kararlı.