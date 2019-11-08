Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı 'at' krizi evlilik bitirdi

Son dönemlerde yarış atına yatırım yapmasıyla bilinen Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde 'şarkıcılıktan daha çok para kazanıyorum' demiş ve eşiyle işlerini büyüteceğini söylemişti. Ancak ikilinin apar topar boşanması gündemi sarsarken, ayrılık nedeninin de yine at krizi olduğu öğrenildi.