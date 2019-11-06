Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş tek celsede boşandı ilk açıklama geldi
Şarkıcı Işın Karaca, 3 yıl önce evlendiği çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile bugün Çağlayan Adliyesi'nde tek celsede boşandı.
Işın Karaca, bu evliliğinden de aradığını bulamadı. Çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile 2016 yılında hayatını birleştirmeye karar veren Işın Karaca, görüş farklılıkları nedeniyle eşinden boşanmaya karar verdi.
Boşanma kararından önce Tuğrul Odabaş'ın, Işın Karaca ile evden ayrıldığı da ortaya çıktı. Hatta Işın Karaca'nın da bu sebeple mahkemeye başvurduğu söyleniyor. Nitekim çift, bugün anlaşmalı olarak boşandı.
Arkadaşlığımız devam edecek: Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşma çıkışında açıklama yapan Karaca, "Hepimiz için hayırlısı. Arkadaşlığımız devam edecek, 25 yıllık arkadaşım" dedi.
Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum: Adliye çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuğrul Odabaş ise 3 yıllık evliliklerinin bitmesini "Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum" açıklamasıyla kafa karıştırdı.