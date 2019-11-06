Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş tek celsede boşandı ilk açıklama geldi

Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum: Adliye çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuğrul Odabaş ise 3 yıllık evliliklerinin bitmesini "Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum" açıklamasıyla kafa karıştırdı.