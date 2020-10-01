Işın Karaca ünlü isimler hakkında söyledikleriyle ağızları açık bıraktı

"‘Neden ünlüler bilmiyorum"

Işın Karaca "playback yapan sanatçı değildir" cümlesiyle ilgili düşüncelerini dile getirerek, "Aracımızda radyo dinlerken şarkıcıların yüzde 80'ini tanımadığımı fark ettim. Eskiden playback yapanlara gülüyordum. Şimdi playback kolay para kazanmanın yolu oldu. Artık ne yaparak ünlü olduklarını bilmediğimiz bir kesim var." diye açıkladı.