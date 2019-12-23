Işın Karaca Tuğrul Odabaş ile Can Yapıcıoğlu için mi ayrıldı itiraf gibi mesaj
Tuğrul Odabaş'dan boşanan Işın Karaca'nın müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Karaca, iddialara itiraf gibi mesaj attı.
3 yıl önce hayatını çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile birleştiren Işın Karaca'nın geçtiğimiz aylarda aniden boşanması herkesi şaşkına çevirmiş, Odabaş ''Neden boşandığımızı bilmiyorum'' demişti. Ardından ikilinin 'at krizi' nedeniyle boşandığı iddia edilmişti ki ortaya atılan yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Beyaz TV’de ekrana gelen “Söylemezsem Olmaz” programının haberine göre, Işın Karaca ve müzisyen Can Yapıcıoğlu havalimanında sarmaş dolaş görüntülendi. Elinde bavuluyla karşılanan Yapıcıoğlu, Işın Karaca adeta birbirlerine sarılmaya doyamadılar.
İkili buluşma mekanı olarak oteli seçti. Yapıcıoğlu ve Karaca aynı otelden ayrı ayrı çıktı… Sosyal medyada da aynı anda aynı yerde çekilen fotoğrafları kafa karıştırdı.
Bu iddiaların ardından gözler Işın Karaca'ya çevrildi ve kameraları karşısında gören ünlü şarkıcı şaşkınlığını gizleyemedi. Işın Karaca, Can Yapıcıoğlu adını duyunca kafasını çevirdi ve ne diyeceğini
bilemedi.