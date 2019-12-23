Işın Karaca Tuğrul Odabaş ile Can Yapıcıoğlu için mi ayrıldı itiraf gibi mesaj

3 yıl önce hayatını çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile birleştiren Işın Karaca'nın geçtiğimiz aylarda aniden boşanması herkesi şaşkına çevirmiş, Odabaş ''Neden boşandığımızı bilmiyorum'' demişti. Ardından ikilinin 'at krizi' nedeniyle boşandığı iddia edilmişti ki ortaya atılan yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.