Işın Karaca ihanet iddiası sorularına çok sert çıktı! Ayıp ediyorsunuz

Sorulan soruya sinirlenen Işın Karaca, “Çıkan haberleri soruyorsunuz. Tarihlerine bir bakın, öyle sorun sorularınızı... O kadar ağır bir laf ki hiç kimse bunun altından kalkmaz kalkamaz da çok ayıp bir şey soruyorsunuz. Sonrada halkı böyle yönlendiriyorsunuz onlar da bize dümdüz girebiliyorlar bilmedikleri hayatlar yüzünden” sözleriyle yanıtladı.