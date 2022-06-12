Işın Karaca içini döktü: "Kabiliyeti var ya da yok artık herkes ünlü" dedi
Güçlü sesiyle Türk pop müziğinde yıllardır adından söz ettiren ünlü şarkıcı Işın Karaca, son günlerde hayranlarıyla buluşturduğu yeni albümü "Sen Ben Aşk"ı, kadın müzisyenlerin sahnelerdeki kostümleri ve Isparta konseri polemiği hakkında ilk kez konuştu. Karaca, çarpıcı açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcının, "Başkalarının totolarını konuşmaktan çok sıkıldım" sözleri dikkatleri çekti.
Verdiği kilolarla, güçlü sesiyle be dobra dobra açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen başarılı şarkıcı Işın Karaca, yeni albümü "Sen Ben Aşk"ı dinleyicilerle buluşturdu. Karaca’nın, Kızıma memeleriyle değil beyniyle iş yapmayı öğretiyorum" sözleri çok tartışmalıydı.
"Ben dekolteyi güzel ve kaliteli kullanırım"
İlk kez dekolte giymiyorum. Zaten kimse kimsenin giydiklerini eleştirmiyor hayatta. Ben dekolteyi gerektirdiği kadar, güzel ve kaliteli kullanırım.
"Başkalarının totolarını konuşmaktan çok sıkıldım"
Son dönemde kadınların sahne kostümleri çok tartışılıyor. Gülşen de burada başı çekiyor. Bir kız annesi olarak Gülşen’in giyim tarzını münasip bulmadığınızı belirtmiştiniz. Bir kız annesi olmak neyi değiştiriyor?
Herkes istediğini giyer ama konuşulmak adına yapılan hareketler beni rahatsız ediyor. +18 hareketler izledik. Giyinirsin ya da giyinmezsin, soyunursun ya da soyunmazsın, konu bu değil. Bizim coğrafi duruşumuz buna ne kadar hazır, bilmiyorum. Yaşadığımız ülkeye göre hareket edilmeli. Benim bir oğlum da var. Ben oğluma, bir kadına nasıl davranması gerektiğini öğrettim hayatı boyunca. Kızıma da bir et parçası olmadığını, memeleriyle değil beyniyle iş yapmayı öğretiyorum. Bu söylediklerim lütfen cımbızlanmasın. Çünkü başkalarının totolarını konuşmaktan çok sıkıldım.
Sizce sahne kıyafetlerinin ölçüsü nasıl olmalı?
"Sahne mübahtır, herkes istediğini giyer. Şov dünyasıdır orası ama bunun bir duruşu vardır. Dekolte bazılarında inanılmaz hoş durur, ağzını bile açmazsın. Ne kadar hoş, kaliteli durdu dersin. İşte burada dekoltenin kalitesi ve kalitesizliği ortaya çıkıyor."
Sanatçının duruşu olamaz, ne sağa ne sola yanaşmalı
Son çıkışlarınız sonrası sizin muhafazakar olduğunuzu ve iktidara şirin görünmek istediğinizi söyleyenler oldu. Buna ne dersiniz?
Çok saçma, garip! Kabul etmiyorum. Bu arada sanatçının duruşu olamaz, ne sağa ne sola yanaşmalı. Bu sahte pembe dünya içinde bizleri beğenen de olacaktır beğenmeyen de. Ne yazık ki klavye delikanlıları çok fazla... Ben hayatım boyunca şarkı söyledim, söylemeye de devam edeceğim.
Cinsellik sizin için tabu mu?
Seksi olmak için hiçbir zaman bir çaba göstermedim. Bu konuda tabii ki tabularım vardır ama her şey bir çerçevede olmakla yükümlüdür. Ona bakacak olursak Türkiye’nin en büyük star’larının sevişme sahnelerinin olduğu yerde hiçbir tabu yoktur. Ama geri kalanını çok da kabul edemiyorum.