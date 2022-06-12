Işın Karaca içini döktü: "Kabiliyeti var ya da yok artık herkes ünlü" dedi

"Ben dekolteyi güzel ve kaliteli kullanırım"

İlk kez dekolte giymiyorum. Zaten kimse kimsenin giydiklerini eleştirmiyor hayatta. Ben dekolteyi gerektirdiği kadar, güzel ve kaliteli kullanırım.

"Başkalarının totolarını konuşmaktan çok sıkıldım"

Son dönemde kadınların sahne kostümleri çok tartışılıyor. Gülşen de burada başı çekiyor. Bir kız annesi olarak Gülşen’in giyim tarzını münasip bulmadığınızı belirtmiştiniz. Bir kız annesi olmak neyi değiştiriyor?

Herkes istediğini giyer ama konuşulmak adına yapılan hareketler beni rahatsız ediyor. +18 hareketler izledik. Giyinirsin ya da giyinmezsin, soyunursun ya da soyunmazsın, konu bu değil. Bizim coğrafi duruşumuz buna ne kadar hazır, bilmiyorum. Yaşadığımız ülkeye göre hareket edilmeli. Benim bir oğlum da var. Ben oğluma, bir kadına nasıl davranması gerektiğini öğrettim hayatı boyunca. Kızıma da bir et parçası olmadığını, memeleriyle değil beyniyle iş yapmayı öğretiyorum. Bu söylediklerim lütfen cımbızlanmasın. Çünkü başkalarının totolarını konuşmaktan çok sıkıldım.