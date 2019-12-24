Işın Karaca Can Yapıcıoğlu'yla yasak aşk mı yaşadı? Tuğrul Odabaş'dan olay yorum

Işın Karaca, 28 Aralık 2016 yılında evlendiği çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile 6 Kasım 2019'da tek celsede boşandı. Karaca, Odabaş ile yollarını ayırmanın ardından müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.