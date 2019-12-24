Işın Karaca Can Yapıcıoğlu'yla yasak aşk mı yaşadı? Tuğrul Odabaş'dan olay yorum
Tuğrul Odabaş ile yaklaşık iki ay önce boşanan Işın Karaca, evliliğini Can Yapıcıoğlu'nun bitirdiği iddiasını yalanladı. Yeni ilişkisinin ise "Çok tatlı bir ilişki'' olduğunu söyledi.
Işın Karaca, 28 Aralık 2016 yılında evlendiği çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile 6 Kasım 2019'da tek celsede boşandı. Karaca, Odabaş ile yollarını ayırmanın ardından müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.
112
Karaca'nın yeni aşkının ise Odabaş ile boşanmanın hemen ardından ortaya çıkması yasak aşk iddialarını doğurdu. İkilinin aşkları ise “Söylemezsem Olmaz” programının haberine göre, havalimanında sarmaş dolaş görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.
212
Can Yapıcıoğlu elinde bavuluyla, sevgilisi Işın Karaca tarafından karşılanınca ise aşkları belgelenmiş oldu.
312
Canlı yayında ortaya çıkan bu aşkın ardından Karaca, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.
412