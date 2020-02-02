Işın Karaca Can Yapıcıoğlu'yla ilk kez el ele görüntülendi yasak aşk denmişti

Çocukluk arkadaşım dediği Tuğrul Odabaş ile evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Işın Karaca, boşanmanın ardından kısa bir sürede yeni sevgilisiyle yakalanmıştı. Olay aşkın yasak bir aşk olduğu iddia edilmiş, Karaca, bu iddialara ateş püskürmüştü.