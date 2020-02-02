Işın Karaca Can Yapıcıoğlu'yla ilk kez el ele görüntülendi yasak aşk denmişti
Işın Karaca, Tuğrul Odabaş ile boşanmanın ardından yeni sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile ilk kez el ele görüntülendi.
Çocukluk arkadaşım dediği Tuğrul Odabaş ile evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Işın Karaca, boşanmanın ardından kısa bir sürede yeni sevgilisiyle yakalanmıştı. Olay aşkın yasak bir aşk olduğu iddia edilmiş, Karaca, bu iddialara ateş püskürmüştü.
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Geçtiğimiz hafta eski eş Tuğrul Odabaş'ın bir kadınla beraber görüntülenmesinin ardından Işın Karaca da yeni sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile el ele görüntülendi.
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Acıbadem'de bir AVM'de görüntülenen ikili ilişkilerinin çok iyi gittiklerini ifade ederken ufukta evlilik olup olmadığı sorularına da cevap verdi.
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Basın mensuplarının ''Evlilik olur ömu?'' sorusu üzerine Işın Karaca, ''İkimizin de öyle bir düşüncesi yok'' diyerek cevap verdi.
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