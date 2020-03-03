Işın Karaca acısını böyle paylaştı! 'Gülmeye utanır oldum'
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Suriye İdlib'de verdiğimiz 34 şehit sonrası sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü paylaştı. Kızıyla fotoğrafını paylaşan Karaca, "Günlerdir gülmeye utanır oldum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'yi hüzne boğan şehitlerimizin ardından ünlüler de sosyal medya hesaplarından yaşadıkları acıyı dile getirip, taziye mesajları yayımladılar. Birçok ünlü isim yakın zamanda gerçekleştirecekleri konserleri iptal ettiklerini ilan ettiler.
"Gülmeye utanır oldum": Sanatçı Işın Karaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü ifade etti. Kızıyla fotoğrafını yayımlayan Karaca, paylaşımına şu notu düştü:
"Annem... Günlerdir gülmeye utanır oldum... 'Anne ne olur gülümse; sen değil misin, insan güldükçe gülecek şeyler bulur diyen' Kuzumdan öğütler aldım bugün... Uzun uzun ülkemizin zor günlerini anlatmaya çalıştım. Yüreği kaldıracağı kadar tabi. Allah'ım sen bütün çocuklarımızı koru. Yüzlerindeki tebessüm hiç kaybolmasın..." dedi.
Işın Karaca Kimdir?
Işın Karaca, 7 Mart 1973 tarihinde Londra‘da dünyaya geldi. Öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatrobölümünde okurken de devam etti. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü.Müzikal kariyerine Panik Atak grubu üyesi olarak başladı.