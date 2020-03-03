Işın Karaca acısını böyle paylaştı! 'Gülmeye utanır oldum'

"Annem... Günlerdir gülmeye utanır oldum... 'Anne ne olur gülümse; sen değil misin, insan güldükçe gülecek şeyler bulur diyen' Kuzumdan öğütler aldım bugün... Uzun uzun ülkemizin zor günlerini anlatmaya çalıştım. Yüreği kaldıracağı kadar tabi. Allah'ım sen bütün çocuklarımızı koru. Yüzlerindeki tebessüm hiç kaybolmasın..." dedi.