Işıltısı ile her daim göz kamaştıran İlayda Alişan'dan yürek yakan itiraf! "Çocukluğumu yaşayamadım"
Genç ve güzel oyuncu İlayda Alişan yer aldığı her proje ile hafızalara kazınıyor. Oyunculuk başarısı kadar özel yaşamı ile de göz önünde olan Alişan'dan son olarak yürek yakan itiraflar geldi. İşte İlayda Alişan'ın hiç bilmediğimiz çocukluk yılları...
Son dönemde rol aldığı projeler ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren İlayda Alişan, katıldığı bir programda geçmişine dair samimi itiraflarda bulundu. Henüz 9 yaşındayken annesini kaybeden genç oyuncu, bu kaybın hayatında derin izler bıraktığını ve erken yaşta büyümek zorunda kaldığını dile getirdi.
Bir süredir Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkiyle de gündemde olan Alişan, Hürriyet’e verdiği röportajda hem kariyer yolculuğunu hem de çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları anlattı. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında “Bir Çocuk Sevdim” dizisiyle yaşayan Alişan, kısa sürede televizyon dünyasında kalıcı bir yer edindi.
“Çukur”, “Masumiyet” ve “Ateş Kuşları” gibi dikkat çeken yapımlarda rol alan oyuncu, Oğulcan Engin ile tanışma sürecine de değinerek şu ifadeleri kullandı:
“Zaten birbirimizi tanıyorduk, çok ortak arkadaşımız vardı. Bir arkadaşımızın mekânında sohbet ettik, sonra her şey kendiliğinden gelişti. Başta biraz önyargılıydım ama beni çok güzel şaşırttı. Zekâsı ve espri anlayışı beni etkiledi. Bir kadın için sohbet edebilmek çok önemli.”