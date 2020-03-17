Işıl Reçber Coronavirüs'ün ardından 14 gün kuralına uymadı savunması pes dedirtti
Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, Amerika'dan döndü ve Koronavirüs nedeniyle 14 gün karantina altına alınması kuralına uymadı. Işıl Reçber'in savunması ise pes dedirtti.
Koronavirüs'ün tüm dünyaya yayılmasıyla tedbirler giderek arttı. Yurt dışından dönen kişilerin 14 gün boyunca evde karantina altında kalması gerekirken uymamaları ise herkesi çileden çıkardı. Işın Karaca'nın ardından karantina kuralına uymayan bir başka isim ise eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber oldu.
Amerika'dan Türkiye'ye dönen Işıl Reçber, evde karantinada olması gerekirken Etiler'deki güzellik merkezine gitti bir de sosyal medya hesabından güzellik merkezindeyken paylaşımlar yaptı.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına bağlanarak açıklamalar yapan Işıl Reçber'in savunması ise 'pes artık' dedirtti.
ABD’den döndükten sonra neden 14 gün boyunca evinde beklemediği sorulan Reçber, şunları söyledi:
''Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz.''