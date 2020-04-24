IŞİD'in kafa kesen rapçisi yakalandı! Kulaklarının şeklinden bulundu
Avrupa’da en çok aranan IŞİD üyelerinden biri olan eski rap yıldızı İngiltere vatandaşı Abdel Majed Abdel Bary, İspanya’da yakalandı. Baş kesme videoları olan terörist rapçinin ‘kulaklarının şekli’ sayesinde tespit edildiği ortaya çıktı.
İspanya’nın Almeria kentinde üç gün önce polis tarafından yakalanan Mısır uyruklu İngiliz vatandaşı Abdel Majed Abdel Bary’nin ‘kulaklarının şeklinden' tespit edilebildiği belirtildi. Koronaviraüs karantinasını fırsat bilerek yüzünde maske ile sokağa çıkan IŞİD'in kafa kesici teröristi Bary, kulaklarının şekli nedeniyle kısa sürede ifşa edilip yakalandı.
Avrupa'nın en çok aranan IŞİD'li teröristi İngiliz Abdel Majed Abdel Bary’nin yakalanmasıyla ilgili perde arkası aralandı. TErörist Bary, koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinayı fırsat bilerek saklandığı daireyi terk etti.
IŞİD teröristi Bary, maske takmasına karşılık, emniyette bulunan fotoğrafındaki kulak ayrıntısını gözden kaçırmayan polisler tarafından yakalandı. Daha sonra yapılan parmak izi analizleri yakalanan kişinin Bary olduğunu doğruladı.
'Kulaklarının şekli onu tanımamızı sağlayan şeylerden biriydi'
İspanyol El Pais gazetesine konuşan bir polis, IŞİD üyesi 29 yaşındaki Bary için, “Kulaklarının şekli onu tanımamızı sağlayan şeylerden biriydi” dedi.