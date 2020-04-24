IŞİD'in kafa kesen rapçisi yakalandı! Kulaklarının şeklinden bulundu

Avrupa'nın en çok aranan IŞİD'li teröristi İngiliz Abdel Majed Abdel Bary’nin yakalanmasıyla ilgili perde arkası aralandı. TErörist Bary, koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinayı fırsat bilerek saklandığı daireyi terk etti.