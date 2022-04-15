İşgal sırasında kaybolan 23 yaşındaki kızın yaşadıkları dünyanın kanını dondurdu! Tecavüz ve işkence...
RUS ordusunun geri çekilmesi ile Buça'da 23 yaşındaki Karina Yershova'nın akıbeti belli oldu. Rus işgali sırasında kaybolan ve haftalarca aranan talihsiz kadının cansız bedeni bulundu. Genç kadının vücudunda işkence ve tecavüz izleri bulundu.
RUSYA'nın Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından ortaya çıkan vahşet görüntülerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Rus birliklerin Kiev bölgesinden çekilmesi ile Ukrayna ordusu pek çok bölgeyi geri almış, Ukrayna askerleri ile bölgeye giren gazeteciler Buça sokaklarında elleri arkadan bağlı olarak infaz edilmiş yüzlerce cansız sivil ile karşılaşmıştı. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan haber ise bölgedeki dehşetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
İşkence ve tecavüz izleri...
Buça, Rus kontrolündeyken kaybolan ve haftalar sonra cansız bedeni bulunan Karina Yershova'nın vücudunda işkence ve tecavüz izleri belirlendi. Haberde Yershova'nın bir tırnağı hariç hepsinin çekildiği bilgisi yer aldı. Bu kadına işkence uygulandığı şeklinde yorumlanırken Gazeteye konuşan acılı baba, 'Çok yakın mesafeden vurulmuş... Kafasının neredeyse yarısı yoktu' dedi.
'Sanki savaşmaya çalışıyormuş gibi bir haldeydi' diyen acılı baba şu ifadeleri kullandı; 'Vücudunun alt kısmını görmedik, sadece üst kısmını gördük. Ancak gördüklerimiz vücudunun geri kalanında neler olabileceği konusunda bize korkunç bir fikir veriyor.'
Aynı habere göre, Yershova'nın cenazesinde anne Olena, tek kızını son bir kez görebilmek için tabutu açmaya çalıştı, ancak kocası Andrii, parçalanmış kalıntıları görmemesi için onu uzaklaştırdı.