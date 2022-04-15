İşgal sırasında kaybolan 23 yaşındaki kızın yaşadıkları dünyanın kanını dondurdu! Tecavüz ve işkence...

RUSYA'nın Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından ortaya çıkan vahşet görüntülerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Rus birliklerin Kiev bölgesinden çekilmesi ile Ukrayna ordusu pek çok bölgeyi geri almış, Ukrayna askerleri ile bölgeye giren gazeteciler Buça sokaklarında elleri arkadan bağlı olarak infaz edilmiş yüzlerce cansız sivil ile karşılaşmıştı. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan haber ise bölgedeki dehşetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.