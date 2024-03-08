İşe gitmek için uyanan genç adam kahroldu: Annesi ve kardeşi ölmüş! "Gözünüzü seveyim, götürmeyin"
DENİZLİ'de sobalı evde yaşayan 3 kişilik aileden anne ve oğlu, karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirdi. Annesi ve kardeşini ilk bulan genç ise cenazelerin çıkarılışını gözyaşları eşliğinde izledi.
Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah işe gitmek için kalkan genç, annesi Rukiye Kasap (45), kardeşi Şevket Yavuz Üstüner’i (16) hareketsiz halde buldu.
Evdeki ağır kokuya da dayanamayan genç, kendisini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, sobalı dairede yaşayan ailenin karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.