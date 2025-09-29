BIST 11.079
İşçi servisiyle kamyon çarpıştı! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Velimeşe Mahallesi'nde 59 S 4015 plakalı servis minibüsü ile 34 BKD 27 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tekirdağ Jandarma Komutanı Ali Güngör olay yerine gelerek bilgi aldı.

