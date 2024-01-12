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İş insanı Zehra Çatal canice öldürülmüştü! Katil eski ortağın cezası belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İş insanı Zehra Çatal canice öldürülmüştü! Katil eski ortağın cezası belli oldu

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanığa "kadına yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık son sözünde pişmanlığını dile getirdi.

İş insanı Zehra Çatal canice öldürülmüştü! Katil eski ortağın cezası belli oldu

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Fahrioğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, müştekiler, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

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İş insanı Zehra Çatal canice öldürülmüştü! Katil eski ortağın cezası belli oldu

Son sözü sorulan sanık Fahrioğlu, pişmanlığını dile getirdi.

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İş insanı Zehra Çatal canice öldürülmüştü! Katil eski ortağın cezası belli oldu

"Bana küfredince..."

Olay günü ve öncesinde maktul Çatal'ın kendisine hakaret ettiğini ve küçük düşürücü ifadeler kullandığını iddia eden Fahrioğlu, "Bana küfredince kendimi tutamadım ve silahla ateş ettim. Keşke böyle bir şey yaşanmasıydı, çok pişmanım. Allah katında da çok pişmanım. Böyle bir suçu işlediğim için kendimden de utanıyorum." dedi.

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İş insanı Zehra Çatal canice öldürülmüştü! Katil eski ortağın cezası belli oldu

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Fahrioğlu'na kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

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