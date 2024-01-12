İş insanı Zehra Çatal canice öldürülmüştü! Katil eski ortağın cezası belli oldu

"Bana küfredince..."

Olay günü ve öncesinde maktul Çatal'ın kendisine hakaret ettiğini ve küçük düşürücü ifadeler kullandığını iddia eden Fahrioğlu, "Bana küfredince kendimi tutamadım ve silahla ateş ettim. Keşke böyle bir şey yaşanmasıydı, çok pişmanım. Allah katında da çok pişmanım. Böyle bir suçu işlediğim için kendimden de utanıyorum." dedi.