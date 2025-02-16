İş İnsanı Osman Nuri Bakırcı'dan anlamlı ziyaret

Öğretmenlerle bir araya gelen Osman Bakırcı Nuri Bakırcı, öğretmenlerin eğitim neferi olduklarını, yılmadan çalıştıklarını, ülkenin geleceğinde önemli görevler üstlenecek bireyleri yetiştirme adına hiçbir zorluktan yılmadıklarını belirtti. Bu özverili çalışmaların öğrenci ve velileri memnun ettiğini bunun da kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Eğitimin bir gönül işi olduğunu, öğretmenlerin de fedakârca çalıştığını, ülkemizin geleceği olan yavrularımıza faydalı olma adına çağın gereklerini yakından takip ettiklerini, kendine ülkesine faydalı bireyler yetiştirdiklerine ifade etti.