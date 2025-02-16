İş İnsanı Osman Nuri Bakırcı'dan anlamlı ziyaret
Kars’ın Selim ilçesinde Osman Nuri Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen akrostiş şiir yarışmasının ödül törenine katılan hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı, dereceye giren öğrencilere ödüllerini ve öğretmenlere hediyelerini takdim etti. Bakırcı, eğitime olan desteğinin süreceğini belirterek, öğrencilerin ülkenin geleceğinde önemli roller üstleneceğini vurguladı.
Kars’ın Selim ilçesinde kurucusu olduğu Osman Nuri Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen akrostiş şiir yarışması ödül törenine katılan hayırsever İş İnsanı Osman Nuri Bakırcı öğrencilere ödüllerini teslim etti. Bakırcı ayrıca öğretmenlere de hediyelerini dağıtarak eğitimde öncü rol üstlenmeleri ve başarılarından dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti.
Osman Nuri Bakırcı akrostiş şiir yarışması düzenlendi
2012 yılından beri eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan, öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerine destek vermeyi sürdüren Osman Nuri Bakırcı, Selim Osman Nuri Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesinin kendisi adına düzenlediği akrostiş şiir yazma yarışmasının ödül töreni için Selim'deydi.
Öğretmenlerle bir araya gelen Osman Bakırcı Nuri Bakırcı, öğretmenlerin eğitim neferi olduklarını, yılmadan çalıştıklarını, ülkenin geleceğinde önemli görevler üstlenecek bireyleri yetiştirme adına hiçbir zorluktan yılmadıklarını belirtti. Bu özverili çalışmaların öğrenci ve velileri memnun ettiğini bunun da kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Eğitimin bir gönül işi olduğunu, öğretmenlerin de fedakârca çalıştığını, ülkemizin geleceği olan yavrularımıza faydalı olma adına çağın gereklerini yakından takip ettiklerini, kendine ülkesine faydalı bireyler yetiştirdiklerine ifade etti.
Daha sonra ailem dediği öğrencileri ile bir araya gelen Osmanlı Nuri Bakırcı, geleceğin büyük insanlarının onların aralarından çıkacağını bunun için de öğrencilerin çok çalışmaları gerektiğini ifade etti. Bütün gayretlerinin vatanına, milletine bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı. Ayrıca Maarif modelde belirtilen hedef ve amaçlar doğrultusunda bireyler yetiştirmeyi öncelediklerini kayderek, güzel ülkemizin geleceğinin şimdiki öğrencilerle şekilleneceğini ifade etti.