BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38

İş insanı Haldun Demirhisar'la aşk iddialarına Serenay Sarıkaya 'Artık yeter' dedi

İş insanı Haldun Demirhisar'la aşk iddialarına Serenay Sarıkaya 'Artık yeter' dedi

NİŞANTAŞI'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk dedikodularına son noktayı koydu.

İş insanı Haldun Demirhisar'la aşk iddialarına Serenay Sarıkaya 'Artık yeter' dedi

Geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya'nın iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. ikilinin Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirmişti.

18
İş insanı Haldun Demirhisar'la aşk iddialarına Serenay Sarıkaya 'Artık yeter' dedi

İddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıkaya, şunları yazmıştı:

"Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır.''

28
İş insanı Haldun Demirhisar'la aşk iddialarına Serenay Sarıkaya 'Artık yeter' dedi

''Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum."

38
İş insanı Haldun Demirhisar'la aşk iddialarına Serenay Sarıkaya 'Artık yeter' dedi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Sarıkaya, basın mensuplarının soruları üzerine o iddialara son noktayı koydu.

48