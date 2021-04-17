İş insanı Haldun Demirhisar'la aşk iddialarına Serenay Sarıkaya 'Artık yeter' dedi
NİŞANTAŞI'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk dedikodularına son noktayı koydu.
Geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya'nın iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. ikilinin Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirmişti.
İddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıkaya, şunları yazmıştı:
"Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır.''
''Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum."
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Sarıkaya, basın mensuplarının soruları üzerine o iddialara son noktayı koydu.