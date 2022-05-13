İş ilanlarına bakanlar İŞKUR açıkladı 107 bin personel aranıyor 8 bin lira maaş verilecek
Bir tarafta işsizlik gündemdeyken, diğer tarafta işveren aradığı elemanı bulamıyor. İŞKUR’un son verilerine göre işverenler 107 bin eleman arıyor.107 bin eleman talebinin 20 bine yakını işçi arayanlardan kaynaklanıyor. Aranan meslekler arasında ikinci sırayı ise satış danışmanlığı alıyor.
İşsiz sayısında artış sürerken pek çok işverenin de aradığı elemanı bulamadığı ortaya çıktı. İŞKUR son verilerini açıkladı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan kaleme aldığı yazısında önemli detaylar aktardı:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Aynı dönemde İŞKUR da 2022 yılı nisan ayı istatistiklerini açıkladı. Buna göre de, nisan ayında kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1.4 azalış göstererek 3 milyon 583 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u kadın ve yüzde 34’ü de 15-24 yaş grubundan oluştu.
İŞKUR, bir veriyi daha açıkladı; o da, işverenlerden, İŞKUR’a gelen eleman talebi sayısı. Daha açık bir anlatımla, Türkiye’nin tüm illerinden işverenler, ‘şu eğitimde, şu vasıfta, şu deneyimde eleman arıyorum’ diyerek, İŞKUR’a başvuruyor. İŞKUR da, kendi portföyündeki iş arayanlar ile işverenleri buluşturuyor.
Sadece nisan ayında İŞKUR’a, işverenlerden, 201 binin üzerinde eleman başvurusu gelmiş. Bu yılın başından itibaren 4 ayda ise İŞKUR’a yüzde 98’i özel sektörden olmak üzere 705 bine yakın işverenlerden başvuru olmuş. Ocak-Nisan döneminde, işverenler en çok imalat sanayiinde çalışacak eleman aramış.