İş dünyasının acı kaybı: İrfan Orakçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve şirketin kurucularından Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğeni İrfan Orakçıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti. 20 yılı aşkın süredir aile şirketinde çeşitli görevlerde bulunan Orakçıoğlu’nun cenazesi Büyük Çamlıca Camisi’nde kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi.
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Damat Tween, D’S damat markalarının kurucusu Süleyman Orakçıoğlu'nun yeğeni, Kübra Orakçıoğlu'nun kardeşi İrfan Orakçıoğlu kalp krizi sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti.
Orka Holding kurucuları Süleyman ve Halidun Orakçıoğlu’nun ağabeyi Hüseyin Orakçıoğlu'nun oğlu olan İrfan Orakçıoğlu'nun cenazesi, Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.
İrfan Orakçıoğlu, üniversite yıllarından itibaren aile şirketi Orka Holding’de çalışmaya başladı ve yaklaşık 20-21 yıl boyunca çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptı.
Orakçıoğlu'nun vefatı iş dünyasını yasa boğarken holdingden, "Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan Orakçıoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. İrfan Orakçıoğlu’nun ani rahatsızlık sonucu vefatı, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı, sektörümüzü ve tüm sevenlerini derinden sarstı. Şirketimize 20 yıldır verdiği çok değerli hizmetlerini ve katkılarını, özverili çalışmalarını ve örnek kişiliğini her zaman hayırla ve şükranla anacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Ruhu şad olsun" açıklaması yapıldı.
Fotoğraftakiler: Süleyman Orakçıoğlu ve Halidun Orakçıoğlu